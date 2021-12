Séoul et Canberra adoptent une déclaration conjointe sur le partenariat stratégique global

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Australie, le président Moon Jae-in a bouclé, hier, son programme à Canberra. Avec en point d’orgue, un sommet avec le Premier ministre Scott Morrison.A l’issue de cet entretien en tête-à-tête, les deux pays ont adopté une déclaration conjointe portant sur leurs « relations de partenariat stratégique global ». Les deux dirigeants y conviennent d’élargir leur coopération à plusieurs domaines. Il s’agit de la sécurité, la défense, le cyberespace et les technologies concernées, la santé, la protection des frontières et le développement dans l’Indopacifique.Le texte fait également état des tensions en mer de Chine méridionale dans laquelle Pékin et Washington continuent à se toiser. De fait, Moon et Morrison y ont affiché leur convergence sur le fait que la stabilité dans la région dépend du respect du droit international des espaces maritimes. Et de souligner également que les conflits en mer de Chine du Sud devront être résolus de façon pacifique.Sur la question liée à la péninsule, les deux hommes ont réaffirmé leur intention de continuer à travailler main dans la main. Pour eux, la diplomatie et le dialogue sont essentiels pour la dénucléariser complètement et pour y pérenniser la paix. Et d’appeler la communauté internationale à appliquer scrupuleusement les sanctions onusiennes à l’encontre de la Corée du Nord.Le locataire de la Cheongwadae se rend aujourd’hui à Sydney, où il doit notamment rencontrer des hommes d’affaires locaux. L’enjeu de ces discussions porte sur la coopération en matière de terres et minerais rares, dont le pays d’Océanie dispose d’importantes réserves.Le président Moon a également rendez-vous avec Anthony Albanese, chef de l’opposition travailliste, avant de rentrer, demain, à Séoul.