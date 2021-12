La Corée du Sud et l’Australie signent des MOU en matière culturel et numérique

Photo : YONHAP News

Le voyage de Moon Jae-in en Australie est aussi l’occasion pour les deux nations de s’engager à coopérer davantage dans les domaines culturel et numérique.Les deux pays ont alors conclu deux mémorandums d’entente (MOU) en ce sens. Le premier leur permettra notamment de multiplier leurs échanges sportifs et culinaires et de produire ainsi conjointement des contenus. Afin de les concrétiser, un comité socio-culturel commun sera mis en place. Ce dernier réunira les représentants des ministères concernés et du privé.Quant au second, il porte sur la coopération bilatérale en matière numérique. En vertu de cet accord, Séoul et Canberra organiseront ensemble une table ronde visant les pays d’Asie du Sud-est et rechercheront aussi les technologies phares du digital et du cyberespace.Le pays du Matin clair et celui d’Océanie s’attendent ainsi à un développement combiné de la nouvelle politique dite du Sud, menée par l’administration Moon, et de la stratégie du gouvernement de Morrison dans l’Indopacifique.