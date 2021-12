« Squid Game » nominée trois fois aux Golden Globes 2022

Photo : YONHAP News

« Squid Game », la série sud-coréenne, à succès de Netflix, a été nominée dans trois catégories des Golden Globes. La 79e édition de la cérémonie organisée par la Hollywood Foreign Press Association (HPFA) est prévue le 9 janvier prochain.L’œuvre, sortie sur le géant du streaming américain, est en lice pour décrocher le prix de la meilleure série dramatique avec « The Morning Show », « Pose », « Lupin » et « Succession ».Lee Jung-jae, qui interprète le rôle du héros Gi-hun, concourra pour le prix du meilleur acteur dans une série télévisée, avec Brian Cox, Jeremy Strong de « Succession », Billy Porter de « Pose » et Omar Sy de « Lupin ».Pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle, O Yeong-su, qui incarne Il-nam, sera en compétition avec Billy Grudup et Mark Duplass de « The Morning Show », Kieran Culkin de « Succession » et Brett Goldstein de « Ted Lasso ».« Squid Game » décrit l’histoire de personnes endettées qui participent à un jeu mortel afin de décrocher un énorme pactole. Récemment, elle a été récompensée lors des cérémonies américaines People's Choice Awards et Gotham Awards.