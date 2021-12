Photo : YONHAP News

L'Administration des aliments et des médicaments (MFDS) a approuvé hier la vente du vaccin de Moderna, fabriqué par l’entreprise sud-coréenne Samsung Biologics, en Corée du Sud.Le sérum concerné est « Spikevax » dont l’importation a été entérinée le 21 mai dernier. Il s’agit du premier vaccin à ARN messager (ARNm) à être produit au pays du Matin clair.La filiale du conglomérat sud-coréen et le laboratoire américain ont conclu un contrat en la matière, en mai dernier, pour que ce dernier fabrique un produit complet à partir des matières fournies par son partenaire.La MFDS a expliqué que cette autorisation contribuerait à l’approvisionnement stable du vaccin et à faire de la Corée du Sud le centre principal de la production de ce dernier.