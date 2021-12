Washington recueille des informations sur le travail forcé en Corée du Nord

Photo : KBS News

Le département d'Etat américain tente de dénicher les données sur le travail forcé en Corée du Nord pour préparer son rapport annuel sur le trafic humain. Selon le site Federal Register, journal officiel du gouvernement, il appelle les individus et les associations à fournir des informations sur les victimes contraintes de travailler pour les projets liés aux accords entre nations ou aux gouvernements étrangers. Washington a formulé la même demande pour les ouvriers en Chine et à Cuba.Le ministère américain rédige un document, chaque année, à partir des éléments offerts par les diplomates de plusieurs pays, des organisations internationales et les survivants des exploitations. La collecte de renseignements se déroulera jusqu’à février prochain.Dans sa dernière édition, publiée en juillet dernier, la Corée du Nord est classée dans la troisième catégorie qui englobe les pires pays pour le trafic des êtres humains. Ils sont accusés de ne déployer aucun effort pour l’endiguer et de ne se doter d’aucune réglementation.Le royaume ermite y figure pour la 19e année de suite depuis 2003. Le rapport annuel dénonce que le régime de Kim Jong-un a mobilisé des enfants comme des adultes, a interné des prisonniers politiques dans des camps de concentration et les a, également, forcés à travailler.