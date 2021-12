Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a reconfirmé que la Maison blanche s’était bien concertée avec ses alliés et ses pays partenaires, avant d’annoncer, la semaine dernière, son boycott diplomatique des JO de Pékin. Des propos réitérés par un de ses porte-paroles en réponse à une question de la KBS.Interrogé sur l’annonce du président sud-coréen, selon laquelle Séoul ne se joindra pas à ce boycott, le diplomate américain a répondu que Washington ne menait pas de campagne mondiale pour entraîner les autres pays à lui emboîter le pas. Et d’ajouter que ce choix leur appartient.A la question de savoir si cette décision aura un impact sur l’alliance Washington-Séoul, le porte-parole a martelé que celle-ci était le pivot de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Asie du Nord-est, voire dans l’Indopacifique et dans le monde entier.