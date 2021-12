COVID-19 : nombre record de patients en réanimation et de décès

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 5 567 cas positifs au COVID-19 ont été recensés. Le nombre de patients victimes de formes graves a progressé de 30 pour s’élever, à ce jour, à 906 individus. 94 décès supplémentaires ont été enregistrés, un record pour un bilan quotidien. Le total cumulé de victimes liées au coronavirus atteint désormais environ 4 300. Le taux de létalité est de 0,83 %.A noter aussi que plus de neuf morts sur dix et 85 % des malades en réanimation sont âgés de plus de 60 ans.On a également enregistré cinq nouveaux cas du variant Omicron en l’espace de 24 heures. La Corée du Sud en comptabilise 119.A en croire les résultats des premières analyses des autorités sanitaires sur les patients infectés par la nouvelle souche, 24 % d’entre eux sont asymptomatiques, les autres présentent des symptômes légers. Le mutant Omicron semble moins dangereux, mais est, en revanche, plus contagieux que le variant Delta.Les lits en soins intensifs sont quasi saturés. Aujourd’hui, leur taux d’occupation est monté à 81,8 % à travers le pays, et 86,2 % dans la région de Séoul. Les autorités de santé accélèrent alors la campagne de rappel. Jusqu’à présent, seuls 13,9 % de la population ont reçu leur troisième dose de vaccin.