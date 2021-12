Séisme à Jeju, le plus puissant jamais enregistré de l’année

Photo : KBS News

Un tremblement de terre de magnitude 4,9 a frappé, en fin d’après-midi, l’île de Jeju, située à l’extrême sud-ouest de la péninsule coréenne.Selon l’Agence météorologique de Corée (KMA), il s’agit du séisme le plus fort jamais enregistré cette année. Il s'est produit à 17h19, à 41 km au large de la ville de Seogwipo. Au moment des faits, Météo Corée avait fait état d’une magnitude de 5,3, avant de la rectifier. Plus en détail, l’épicentre se trouvait à une latitude de 33,09 degrés Nord et d'une longitude de 126,16 degrés Est et ce à une profondeur de 17 km.De la part des pompiers, nous avons appris que des secousses ont été déclarées non seulement par les riverains mais aussi par les habitants en dehors de l’île. Notamment dans la ville de Gwangju, située dans le sud-ouest du territoire. Pour le moment, aucun dégât majeur n'a été rapporté, mais les autorités ont appelé à la prudence.En 2021, la Corée du Sud a recensé, au total, 64 cas de séisme de magnitude supérieure à 2,0 et quatre cas, de 3,0 ou plus. Celui de ce mardi est le plus puissant de l’année. Petit rappel : le record jusqu’ici est celui de Gyeongju, de 5,8, en septembre 2016.