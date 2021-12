Blinken : Washington renforcera sa coopération sécuritaire avec ses alliés de l’Indopacifique

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a réaffirmé que les Etats-Unis renforceraient leur coopération, non seulement économique et militaire, mais aussi sécuritaire avec leurs alliés de la région indopacifique, et ce afin de stopper les actes agressifs de la Chine.Antony Blinken a tenu ces propos lors d’un discours devant les étudiants d’une université à Jakarta, la capitale de l’Indonésie, première étape de sa tournée diplomatique qui le conduira ensuite en Malaisie et en Thaïlande.« Nous allons établir des liens plus forts au sein et au-delà de la région et approfondir aussi nos alliances avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les Philippines et la Thaïlande », a-t-il précisé.Selon le chef de la diplomatie américaine, la politique de dissuasion de son pays, qu'il souhaite renforcer et élargir, a contribué à la préservation de la paix dans l’Indopacifique pendant plusieurs décennies. Et Washington travaillera avec ses alliés et ses partenaires en vue de faire face à la menace nucléaire et balistique de Pyongyang, et ce via une « approche calibrée et pragmatique ». Blinken s’est aussi engagé à éviter que l’opposition entre son pays et la Chine ne vire au conflit.La réaction de Pékin ne s’est pas fait attendre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a dénoncé une « approche de la division et de la confrontation » des Etats-Unis, en la qualifiant d’impopulaire dans le monde.