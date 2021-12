Séisme de Jeju : peu de dégâts signalés jusqu'à présent

Photo : YONHAP News

Hier, en fin d’après-midi, un séisme de magnitude 4,9 a frappé l’île méridionale de Jeju. Le plus puissant tremblement de terre de cette année s’est produit à 41 km au sud-ouest de la ville de Seogwipo à 17h19. Après la secousse principale, 13 répliques ont été enregistrées. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé une alerte sismique de « vigilance » de niveau 3 sur une échelle de quatre. Le siège central de lutte en cas de catastrophe a pour sa part appliqué la première étape des mesures d’urgence. Il la maintiendra pour faire face aux éventuelles répliques.Alors que plusieurs habitants à travers le territoire ont ressenti le tremblement de terre, les dégâts n’étaient pas importants. Jusqu’à ce matin, aucun dommage humain n’a été constaté, mais seulement quatre cas de préjudices matériels ont été signalés tels que des fissures sur les murs et les fenêtres.Selon l’Agence météorologique de Corée (KMA), la faille s’est déplacée dans le sens horizontal, et non pas vertical, ce qui a entraîné moins d’endommagements compte tenu de la magnitude. Le séisme n’a donc pas d’énergie suffisante pour provoquer un tsunami. Le fait que l’épicentre se situe en mer y a également joué un rôle.Certains estiment que le dernier tremblement de terre aurait un lien avec ceux qui ont récemment frappé le Japon ainsi qu’avec les activités volcaniques de l’île de Jeju. Cependant, Météo Corée a déclaré que des analyses supplémentaires étaient nécessaires pour donner une réponse précise.Selon les experts, la faille active, qui se trouve dans le sens nord-sud autour de l'île de Jeju, est à l'origine de cette onde sismique.