L’armée remplace ses fusils datant de 30 ans par un nouveau modèle

Photo : YONHAP News

Les soldats sud-coréens auront droit à de nouveaux fusils. Les mitrailleuses K-3 et M60, qui les ont équipés pendant 30 ans, seront remplacés par celles d’un calibre de 7,62 mm et de lunettes thermiques. L'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA) a récemment terminé le test sur le terrain et compte les fournir à partir d’aujourd’hui.La nouvelle arme à feu a une portée de plus de 30 % et une puissance doublée par rapport au K-3. Le dispositif de vision nocturne permettra une observation et un tir précis pendant la nuit ou dans le brouillard. Ces fusils dernier cri seront distribués aux soldats d’infanteries, des chars, des vaisseaux et des hélicoptères de toutes les armées, d’ici 2024.La mitrailleuse et le viseur ont été fabriqués respectivement par les entreprises SNT Motiv et EO System. Pour cela, un peu plus de 124 milliards de wons, soit 93 millions d’euros, ont été consacrés. La DAPA s’attend à ce que le nouvel armement contribue à l'amélioration de la capacité d’opération des militaires sud-coréens.