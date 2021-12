COVID-19 : le gouvernement réfléchit à durcir les restrictions sanitaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes au COVID-19, avec 7 850 cas diagnostiqués en 24 heures, dont neuf cas du variant Omicron. Le nombre de malades atteints de formes graves a lui aussi progressé de 58 pour comptabiliser, à ce jour, 964 individus. Là aussi, c’est du jamais-vu depuis le début de la pandémie. Et 70 décès supplémentaires ont également été recensés. Le taux de létalité est de 0,83 %.Face à cette situation préoccupante, le gouvernement étudie de plus belle la possibilité de durcir ses restrictions sanitaires pour freiner la progression de l’épidémie. Parmi les pistes envisagées : la suspension de la transition progressive vers une vie plus normale, la baisse de la jauge des rassemblements privés ou encore le réajustement des horaires d’ouverture des établissements recevant du public.Le Premier ministre en a fait part aujourd’hui lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise. Les nouvelles mesures seront dévoilées ce vendredi et en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Il a alors assuré que l’exécutif préparerait en même temps les mesures destinées à indemniser les pertes financières des petites commerces lourdement touchés par ces nouvelles restrictions.Kim Boo-kyum a également annoncé que, d’ici la fin de l’année, les priorités seraient données à la réquisition des lits d’hôpitaux en soins intensifs et à la campagne de vaccination, en particulier des adolescents.