Pyongyang va convoquer la nouvelle réunion parlementaire en février 2022

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ouvrira la nouvelle session de son Parlement, l'Assemblée populaire suprême, le 6 février prochain à Pyongyang. La décision a été prise, hier, lors de la réunion plénière du comité permanent, selon la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.Ce rassemblement se penchera sur l’état des lieux de 2021, les nouveaux défis à relever et le projet budgétaire pour 2022 ainsi que les lois sur la garde des enfants et les ressortissants nord-coréens à l’étranger.L'Assemblée populaire suprême tient habituellement une session aux alentours d’avril pour réviser la législation et procéder au remaniement des hauts fonctionnaires. Mais cette année, deux sessions se sont déroulées : en janvier et en septembre. L’homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un ne fait pas partie des députés, mais lors de la dernière, il a affiché son intention de restaurer les canaux de communication intercoréenne.Par ailleurs, pendant la réunion plénière du comité permanent, le projet de la révision de la loi sur le transport en mer côtière et du fleuve ainsi que celui sur l’architecture ont été adoptés. La première reflète la modernisation du fret et de la gestion des voies de navigation, tandis que la seconde consiste à promouvoir la conception des bâtiments en coordination avec les politiques nationales.