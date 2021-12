COVID-19 : prolongation des restrictions pour les voyageurs en réponse au variant Omicron

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de prolonger de trois semaines les restrictions mises en place, le 3 décembre dernier, face aux inquiétudes sur le variant Omicron du COVID-19. Elles seront donc maintenues jusqu’au 6 janvier prochain.Les arrivants de 11 pays d’Afrique classés à risque, sud-Coréens ou étrangers en long séjour, vaccinés ou non, sont obligés de se placer en quarantaine dans des centres d’accueil dédiés pendant dix jours et d’effectuer quatre tests PCR. Parmi ces Etats, l’Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique et le Lesotho.Même chose pour les voyageurs en provenance des autres Etats. Ils doivent toutefois se soumettre à des règles légèrement allégées : une obligation de dix jours d’isolement dans le lieu de leur choix ainsi que de trois tests PCR.Cependant, une dérogation de confinement sera accordée aux touristes venant de Singapour et de Saipan avec lesquels Séoul a déjà conclu le pacte dit de « bulle de voyage ».On a également appris que les vols directs au départ de l’Ethiopie seront toujours suspendus jusqu’au 6 janvier. Néanmoins, certains vols irréguliers seront autorisés afin de rapatrier les ressortissants sud-coréens.