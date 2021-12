JO de Pékin : la Cheongwadae se défend des accusations

Photo : YONHAP News

Le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication avec les citoyens a affirmé qu'il était d'une obligation implicite pour la Corée du Sud, pays hôte des derniers JO d’hiver, de porter un intérêt particulier aux Jeux de Pékin, qui seront organisés en février prochain. Park Soo-hyun a justifié cette position, aujourd’hui, sur le plateau de Yonhap News TV, chaîne d’information en continu.Des propos qui font échos à ceux tenus par le président de la République, il y a quelques jours. A l’issue de son entrevue, lundi à Canberra, avec le Premier ministre australien, Moon Jae-in avait déclaré que son pays n’envisageait pas de boycott diplomatique du prochain grand rendez-vous sportif mondial.Le conseiller présidentiel a donc défendu un tel choix, qui selon lui, se base sur des intérêts nationaux. Il est allé jusqu’à indiquer que le chef de l’Etat aurait même pris en considération le succès des JO de Pyeongchang de 2018, devenus « Jeux de la paix », alors que la stabilité et la sérénité dans la péninsule étaient gravement menacées par les provocations nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un.Interrogé sur la présence potentielle de Moon à la cérémonie d’ouverture des JO de Pékin, Park a affirmé que la décision n’était pas encore prise et qu’elle le serait en tenant compte de la situation du moment.