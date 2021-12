Variety : « Squid Game » prête à réécrire l’histoire des récompenses américaines

Photo : YONHAP News

« Squid Game », série sud-coréenne sur Netflix, est devenue un candidat phare des cérémonies de remises de prix aux Etats-Unis et elle est prête à réécrire l’histoire, selon le magazine américain Variety.Après avoir décroché le titre de la meilleure série télévisée de longue durée aux Gotham Awards, le mois dernier, le feuilleton à succès continue à être invité dans différents événements. Les Critics' Choice Movie Awards l’ont nommé dans trois catégories, alors que les People's Choice Awards, l’ont récompensé dans la section de Breakthrough Series, au détriment des grands rivaux comme « Loki », « Ted Lasso » et « Mare of Easttown ». L’American Film Institute, lui a, également, décerné un prix spécial.Plus récemment, l’œuvre de Hwang Dong-hyuk a été nominée aux Golden Globes, une première pour un drama « Made in Korea », et ce dans trois catégories. Les Film Independent's Spirit Awards viennent de dévoiler une liste des candidats pour le titre de meilleur acteur, comprenant Lee Jung-jae qui incarne le héros.Variety prévoit que cette série aux jeux mortels relèvera, dans la foulée, de nouveaux défis lors des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) et aux Emmy Awards qui auront lieu respectivement en février et en septembre prochains.Selon le périodique américain, aucune série non-anglaise n’a eu cet honneur jusqu’à présent, mais « Squid Game » est un cas spécial car il est un phénomène sans précédent et soutenu, qui plus est, par Netflix. Et qu’une grande surprise lui sera faite lors de cette édition des remises de prix, à l’instar de celle organisée pour le film « Parasite » de Bong joon-ho aux Oscars.