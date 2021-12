Hausse du nombre d’emplois pour le 9e mois de suite

Photo : YONHAP News

Le nombre d’emplois a augmenté, en novembre, de 553 000 sur un an. Une hausse enregistrée pour le neuvième mois consécutif et supérieure à 500 000 ces huit derniers mois.Avec une progression d’environ 280 000 postes, la filière des services de « santé et bien-être social » a affiché la plus forte croissance. Viennent ensuite le secteur du transport et de l’entreposage et celui des TIC, qui ont respectivement comptabilisé 148 000 et 100 000 travailleurs de plus.A contrario, une régression a été constatée dans les ventes en gros et au détail ainsi que dans l’hôtellerie et la restauration, qui ont accusé une perte de 120 000 et 80 000 salariés, respectivement.Le taux d’emploi s’est établi à 61,5 % et celui de chômage à 2,6 %.Le gouvernement s’est montré confiant quant au redressement du marché du travail. Néanmoins, l’incertitude plane toujours. En cause, la propagation de l’épidémie de coronavirus.