200 objets remontés des épaves de navires datant des dynasties Goryeo et Joseon

Photo : YONHAP News

Une équipe de plongeurs sous-marins a réussi à récupérer environ 200 objets précieux au large de Gunsan dans le sud-ouest du territoire. Parmi eux, 125 récipients en céladon et 49 en porcelaine blanche.Ces vestiges furent submergés après le naufrage des navires qui traversèrent cette mer entre la péninsule et le continent chinois sous les dynasties Goryeo et Joseon, du 10e au 19e siècle.L’opération des fouilles a débuté, en mai dernier, à la demande de l’Institut de recherche de l’héritage culturel maritime. Elle a duré environ trois mois, et s’est principalement établie près de deux îles : Seonyou et Munyeo où plusieurs bateaux y auraient sombré.A en croire un responsable de l’institut, les archives montrent que les navires de l’époque firent escale dans les secteurs en question quand il fit mauvais temps.Les recherches des autres objets provenant de ces épaves reprendront l’an prochain.