Photo : YONHAP News

Apres une journée d'hier en berne, la Bourse de Séoul est en très légère hausse, ce mercredi, à +0,05 %. Son indice principal, le Kospi, termine à 2 989,39 points. Le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, gagne quant à lui 0,07 % à 1 003,52 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 335,72 wons (+1,45 won) et le dollar américain 1 185,2 wons (+2,6 wons).