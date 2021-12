Le Sénat américain approuve le budget Défense NDAA de 2022

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la loi de défense nationale, connue sous le nom de NDAA (National Defense Authorization Act), a été adoptée hier par le Sénat. Le texte répartit 770 milliards de dollars de dépenses militaires pour l’année prochaine. La Chambre des représentants avait déjà voté dans le même sens la semaine dernière.La loi évoque, entre autres, la nécessité de renforcer l’alliance avec la Corée du Sud et d’y maintenir les effectifs militaires à leur niveau actuel, soit 28 500 soldats. Un besoin qui répond aux enjeux du traité de défense mutuelle entre les deux pays, signé en 1953, et à leur objectif commun d’instaurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.A noter que les sénateurs, eux, ont supprimé la clause empêchant le Pentagone de réduire à moins de 28 500 le nombre de GIs présents au pays du Matin clair. Pourtant, l’administration Biden affirme que pour le moment, aucun changement n’est envisagé.