COVID-19 : les nouvelles restrictions sanitaires en vigueur dès ce weekend

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations a de nouveau franchi le seuil des 7 000 en atteignant 7 622. Et 989 patients se trouvent dans un état critique, soit le plus haut niveau depuis le début de la pandémie. 62 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le nombre des victimes à 4 518. Le taux de létalité est de 0,83 %.Dans ce contexte, le Premier ministre, Kim Boo-kyum a annoncé, ce matin, le renforcement de la distanciation sociale. Ces mesures seront appliquées dès ce samedi et pendant 16 jours.Tout d’abord, le nombre de personnes autorisés à se réunir lors de rassemblements privés est à nouveau réduit à quatre dans l'ensemble du pays, et ce, pour les complètement vaccinés. Quant à ceux qui ne le sont pas encore, ils peuvent seulement manger ou boire seul dans des restaurants ou des cafés.Les horaires d’ouverture des établissements à haute fréquentation ont été également restreints : 21 h pour les restaurants, les cafés et les bars et 22 h pour les salles de cinéma, de concert ou les cybercafés.Le nombre de participants autorisés à se réunir dans les manifestations sera également réduit. Par ailleurs, le passe sanitaire sera plus largement requis notamment pour les expositions ou les conférences internationales.