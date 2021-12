Pyongyang utiliserait « Squid Game » pour critiquer la Corée du Sud

Photo : KBS News

La Corée du Nord utiliserait « Squid Game », la série sud-coréenne qui a eu cet automne un succès phénoménal sur la plateforme Netflix, pour critiquer les revers du capitalisme de son voisin du sud.C’est en tout cas ce qu’a affirmé la directrice du Centre d’histoire et de la politique publique de la Hyundai Motor-Korea Foundation (KF) du Centre international Woodrow Wilson, hier, lors d’un entretien.D’après Sue Mi Terry, étant donné que la démocratie est suffisamment développée en Corée du Sud, critiquer le gouvernement via des œuvres artistiques est probable, alors que ce n’est pas le cas pour le royaume ermite ou la Chine.Avant d’ajouter que même si le régime de Kim Jong-un continue de fermer la porte vis-à-vis du monde extérieur, il ne peut empêcher l’infiltration, sur son territoire, des contenus culturels sud-coréens, tels que les séries ou les chansons, via les frontières avec l’empire du Milieu. Toujours selon l’experte américaine d’origine coréenne, les habitants du Nord risqueraient littéralement leur vie pour regarder des k-drama ou écouter de la k-pop dont ils sont fans.Sue Mi Terry, née en Corée du Sud, avant de s’installer aux Etats-Unis, a travaillé en tant qu’analyste chargée des affaires coréennes à la CIA avant d’être missionnée du dossier de la péninsule à la Maison blanche sous l’administration Obama.