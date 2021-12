Photo : Getty Images Bank

Au cours de ces 20 dernières années, le nombre de mariages et celui de nouveaux nés se sont réduits, respectivement de quasiment de moitié et un peu plus de 60 %, d’après l’analyse de l’évolution démographique, publiée hier, par la ville de Séoul.Précisions : en 2020, 44 746 mariages ont été célébrés dans la capitale, soit une chute de 43,2 % par rapport à l’an 2000. L’année dernière, l’âge moyen des jeunes mariés a baissé à 33,61 ans pour les hommes et 31,6 ans pour les femmes. En deux décennies, il a augmenté de 3,96 ans pour la gente masculine et de 4,35 ans pour celle féminine.Du côté du nombre de naissance, il a chuté de 11,6 % et 64,3 % respectivement par rapport à l’année 2019 et à l’an 2000.