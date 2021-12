Hong Nam-ki : Séoul cherche à postuler au PTPGP avant mai 2022

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a échangé, hier, avec les journalistes étrangers, basés à Séoul. L’occasion pour Hong Nam-ki de présenter les grands chantiers économiques de l’administration en exercice.A propos de l’adhésion à l’accord de libre-échange transpacifique, à savoir le Partenariat transpacifique global et progressiste ou PTPGP, il a annoncé que l’objectif était de déposer une candidature avant la fin du quinquennat de Moon Jae-in, qui expirera en mai 2022.Interrogé sur l’embargo sud-coréen sur les fruits de mer en provenance de plusieurs préfectures proches de Fukushima au Japon, celui qui est aussi le ministre des Finances a souligné que cette question devait être distincte des autres querelles d’ordre diplomatique et judiciaire.Sur le RCEP, qui sera opérationnel dès février prochain, Hong a affirmé que cet accord commercial des pays d’Asie-Pacifique doperait davantage la croissance de l’économie nationale.Le ministre s’est aussi vanté d’avoir géré le portefeuille de l’Etat de manière stable en dépit de différentes conditions difficiles, détaillant notamment que la note souveraine est maintenue et que les exportations ont atteint un niveau record cette année. Il s’est aussi exprimé sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Selon lui, une équipe interministérielle sera mise en place pour faire face à leur fragilité.Dans le même temps, Hong s’est engagé à redémarrer les démarches pour entrer dans l’indice boursier MSCI des pays développés.