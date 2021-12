Mark Lambert : Washington toujours disposé à respecter l’accord de Singapour

Photo : YONHAP News

L’administration Biden n’a pas radicalement rompu avec la politique nord-coréenne menée par Donald Trump.De fait, son sous-secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique a de nouveau annoncé l’intention de respecter l’accord de Singapour, signé entre le milliardaire républicain et Kim Jong-un après leur rencontre inédite dans la cité-Etat, en juin 2018.« Nous nous concentrons sur le cadre présenté à Singapour ainsi que sur l’instauration d’une paix durable dans la péninsule, via le dialogue et la diplomatie », a précisé Mark Lambert, lors d’une intervention par liaison vidéo devant une conférence, organisée hier, à Los Angeles. Et de réitérer que « si nous sommes disposés à aller n’importe où, à tout moment pour renouer le dialogue, aucun progrès n’a été enregistré jusqu’à présent ».Pour rappel, le document en question mentionne l’établissement de nouvelles relations Pyongyang-Washington, un régime de paix durable et stable dans la péninsule et sa complète dénucléarisation. Les deux pays se sont aussi engagés à restituer les restes des prisonniers de guerre et des portés disparus lors du conflit fratricide.