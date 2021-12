COVID-19 : seuls deux élèves sur trois peuvent aller à l’école dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Suite au renforcement de la distanciation sociale, deux élèves sur trois dans la région de Séoul et dans des classes à haute intensité démographique seront permis d’aller à l’école. D’après l’annonce faite ce matin par le ministère de l’Eduction, ce nouveau critère sera appliqué à partir de lundi prochain.Dans les établissements primaires de la région métropolitaine, tous les écoliers des deux premières années et trois quart des quatre derniers niveaux pourront s’y rendre. L’école primaire, en Corée du Sud, est de six années contrairement en France où on en compte cinq. Et pour les collèges et les lycées de cette région, deux tiers des élèves pourront aller en classe.Le ministère a, par ailleurs, fait savoir qu’il n’envisageait pas d’anticiper le début des vacances d’hiver.D’autre part, les autorités sanitaires ont décidé de reporter la mise en place de la durée de validité du passe sanitaire, initialement prévue le 20 décembre, au 3 janvier, pour que davantage de personnes âgées puissent recevoir l’injection de rappel.Le passe sanitaire est reconnu pour ceux qui se sont fait vaccinés depuis 14 jours. Il sera valable jusqu’à 180 jours après la date de leur deuxième inoculation.