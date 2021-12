Jose Fernandez met l’accent sur la coopération avec la Corée du Sud en matière de 5G

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’État américain chargé de la croissance économique, des énergies et de l’environnement a affirmé que les Etats-Unis poursuivaient les discussions avec la Corée du Sud pour élargir des réseaux de 5G et assurer la chaîne d’approvisionnement.Jose Fernandez en a fait part ce matin aux journalistes présents, après avoir participé au 5e Forum économique public-privé sud-coréano-américain tenu dans un grand hôtel à Séoul.Pour rappel, les USA ont interdit les importations des équipements de l’entreprise chinoise Huawei depuis mai 2019, en soupçonnant que la Chine collectait des renseignements confidentiels via les réseaux et les équipements de 5G.Le diplomate américain a également fait savoir qu’il allait discuter stratégies visant à consolider des relations bilatérales notamment dans les domaines de l’économie numérique, des infrastructures liées à la chaîne d’approvisionnement et aux TIC lors de ce déplacement au pays du Matin clair.