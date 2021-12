Ministère de la Réunification : la part de l’économie du marché continue d’augmenter en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La part de l’économie du marché prend de plus en plus d’ampleur en Corée du Nord, même ces dix dernières années depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un.D’après un document publié aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Réunification, les activités liées à l’économie privée ont progressé de 31,3 % entre 2011 et 2015, à 37,6 % entre 2016 et 2020. En revanche, les actions relatives à l’économie publiques ont baissé de 27,5 % à 24,7 %.Quant à la situation financière du pays communiste, elle a reculé ces dix dernières années. Le prix du riz et les taux de changes ont affiché une stabilité entre 2016 et 2019, mais depuis la fermeture des frontières suite à l’apparition du COVID-19, les fluctuations se sont élevées.En ce qui concerne le taux de croissance annuelle, il avait enregistré une hausse jusqu’à 2016, mais depuis 2017 il a accusé une décroissance pour chuter jusqu’à -4,5 % l’année dernière.Toujours selon le ministère, ce phénomène s’explique par le renforcement des sanctions internationales contre Pyongyang suite au lancement de missiles balistiques et trois essais nucléaires effectués entre 2016 et 2017.