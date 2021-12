COVID-19 : les nouvelles mesures renforcées en vigueur dès samedi

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a suspendu le retour à la vie normale pour renforcer la distanciation sociale. A partir de samedi, seuls quatre personnes pourront se rassembler pour des raisons privées et ce dans l’ensemble de la Corée du Sud. Mais des exceptions seront faites pour les membres d’un même foyer, les enfants, les personnes âgées ou handicapées.Seuls les entièrement vaccinés peuvent se réunir dans les restaurants ou cafés. Les autres y pourront se ravitailler seulement s’ils ne sont pas accompagnés ou pour récupérer des plats à emporter. Peuvent être inclus dans la jauge des quatre personnes limitées : celles qui ont la confirmation d’un test PCR négatif ou qui ont été guéris du COVID-19, les jeunes âgés de moins de 18 ans, et les individus pour lesquels les médecins ont délivré un certificat d’incapacité à se faire vacciner.Ce n’est pas tout. Les horaires des cafés, des restaurants, des bains publics, des gymnases ou encore des bars seront de nouveau réduits à 21 h. Ceux des salles de cinéma, de spectacle, de cybercafés et de lecture seront limités à 22 h, mais les instituts dispensant des cours privés bénéficieront d’une dérogation.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a promis une indemnisation aux petits commerçants concernés qui subiront des préjudices en raison de ces nouvelles mesures renforcées qui seront appliquées jusqu’au 2 janvier 2022.Par ailleurs, les dispositifs préventifs des manifestations et des événements seront également durcis. Ceux réunissant moins de 50 personnes seront autorisés. Mais pour des réunions mobilisant plus de 50 individus, jusqu’à 299 personnes entièrement vaccinés peuvent se réunir. Idem pour les fêtes du premier anniversaire des bébés et les funérailles. Pour les cérémonies de mariage, jusqu’à 250 personnes peuvent être invitées dans la mesure où le nombre de non vaccinées parmi elles ne dépassent pas 49.