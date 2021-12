Photo : YONHAP News

Suite à l’annonce faite ce matin par le gouvernement de renforcer la distanciation sociale à partir d’après demain, le président de la République s’est dit navré de devoir renforcer, de nouveau, les mesures préventives.D’après la porte-parole de la Cheonwadae, Moon Jae-in a expliqué cette suspension du retour progressif à la vie normale par la pénurie de lits dans les hôpitaux et l’envolée du nombre des patients atteints de formes graves du COVID-19.Le chef de l’État s’est tout de suite engagé à stabiliser la situation le plus rapidement possible pour renouer avec l’espoir de retrouver la vie d'avant la pandémie. Il a également promis de fournir une aide aux petits commerçants afin de compenser leurs pertes qui seront engendrées par le durcissement des dispositifs sanitaires jusqu’au 2 janvier 2022.