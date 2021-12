Droits de l’Homme : l’Onu adopte une résolution condamnant Pyongyang pour la 17e année consécutive

Photo : YONHAP News

L’Assemblée générale des Nations unies (Onu) a adopté, hier, à New York, un projet de résolution condamnant les violations des droits de l’Homme en Corée du Nord et demandant au régime d’améliorer la situation, ce pour la 17e année consécutive.Ce texte a été approuvé « par consensus » et sans vote, aucun Etat membre n’ayant réclamé la mise aux voix. Pour rappel, son projet avait été adopté, le 17 novembre dernier, par la Troisième Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, au sein du principal organe délibératif et décisionnaire de l’Onu.Cette décision ferme condamne dans les termes les plus vigoureux les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits humains commises depuis longtemps et encore aujourd’hui par Pyongyang. Elle demande au Conseil de sécurité de l’Onu de traduire les plus grands responsables du non-respect des droits de l’Homme devant la Cour pénale internationale (CPI) et de leur imposer des mesures punitives supplémentaires.Cette résolution est presque identique aux précédentes à l’exception de deux nouveautés. D’une part, elle appelle le régime de Kim Jong-un à coopérer avec les organismes compétents dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 pour s’approvisionner en vaccins à temps, notamment via le mécanisme international COVAX.D’autre part, le texte mentionne, pour la première fois, l’inquiétude liée aux violations des droits de l’Homme des anciens prisonniers de guerre détenus au Nord et de leurs descendants.La Corée du Sud n’a pas rejoint les Etats qui ont parrainé ce projet anti-Pyongyang pour se contenter de participer au processus de consensus, ce pour la troisième année consécutive.