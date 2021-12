Séisme de Jeju : la plus forte réplique de magnitude 3,2

Photo : YONHAP News

Depuis le tremblement de terre de magnitude 4,9 qui a frappé, mardi, l’île méridionale de Jeju, quelques répliques ont été ressenties dans les environs. Selon l’Agence météorologique de Corée (KMA), la plus importante a été enregistrée ce matin, vers 6h 22, dans une zone maritime située à 38 km au sud-ouest de la ville de Seogwipo.Il s’agissait de la 18e réplique survenue après le séisme. Elle était de magnitude 3,2. Son épicentre se trouvait à une profondeur de 18 km.Cette forte onde sismique a entraîné une secousse d’intensité de niveau 3 à Jeju et de niveau 2 à Jindo, dans le sud-ouest de la péninsule. Le rang 3 signifie que le tremblement est nettement ressenti par les personnes qui sont à l’intérieur d’un bâtiment et celles notamment aux étages supérieurs. Le niveau 2 indique une secousse à peine perceptible.D’après les pompiers locaux, deux habitants ont appelé après la 18e réplique pour signaler la secousse sur l’île méridionale. Cependant, aucun dégât matériel et perte humaine n’ont été signalés jusqu’à présent.La KMA prévient que ce séisme sera suivi encore de plusieurs répliques jusqu’à l’épuisement de l’énergie résiduelle de la faille active et demande ainsi la plus grande vigilance à la population présente dans les zones concernées.