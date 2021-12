Investissements directs à l'étranger : en hausse pour le 2e trimestre consécutif

Photo : KBS News

Les investissements directs à l'étranger de la Corée du Sud ont enregistré une hausse pour le deuxième trimestre d’affilée.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère des Finances, le montant des investissements en dehors du territoire réalisés par les entreprises sud-coréennes a dépassé le seuil des 17 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 58,2 % sur un an.Cette augmentation est cependant attribuable à l'effet de base, car le chiffre comparable pour la même période de l'année dernière était exceptionnellement bas en raison du COVID-19.Par secteur, la finance et l'assurance ont représenté la plus grande part, avec 42,3 %, suivies par le domaine manufacturier, avec 21,4 %.Quant aux investissements dans l’immobilier, qui représentaient 13,9 % de ceux effectués à l'étranger, ils ont grimpé de 347,7 % en glissement annuel. Par pays, les placements financiers directs aux États-Unis et à Singapour ont bondi respectivement de 261 % et de 103 %.