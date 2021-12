Photo : YONHAP News

Lee Jung-jae, l’acteur sud-coréen qui a joué le rôle principal dans « Squid Game », a été désigné comme « Etoile montante de 2021 » par le New York Times (NYT).Le quotidien américain a publié, hier, cette liste, qui comprend les vedettes nouvellement apparues cette année dans la musique, le cinéma et le théâtre. Le journal a notamment salué que Lee a interprété, d'une manière déchirante mais étonnamment délicate, Seong Gi-hun, un joueur compulsif criblé de dettes, dans la série sud-coréenne diffusée par Netflix.Le NYT a également noté que l’ancien mannequin devenu acteur a déjà joué dans plusieurs films « made in Korea » à succès au cours de sa longue carrière.Pour la catégorie de la musique classique, une autre sud-Coréenne, Kim Eun-sun, la directrice de l’Opéra de San Francisco (SFO) a été sélectionnée comme étoile montante. Kim a pris ces fonctions, en août dernier, au sein du deuxième plus grand opéra d'Amérique du Nord. C’est la première fois qu’une femme asiatique prend la direction d’un opéra clé des Etats-Unis.