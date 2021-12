Le ministre de la Défense en tournée à Guam, en Thaïlande et à Singapour

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook, effectue du 16 au 24 décembre une tournée à Guam, en Thaïlande et à Singapour.Hier, Suh s’est donc rendu sur le territoire insulaire américain. Il y a rencontré et encouragé le Groupe opérationnel de la formation aux croisières de la Marine nationale de son pays. Cette troupe est composée de 540 personnes, y compris 152 élèves-officiers. Elle y effectue la dernière escale dans le cadre de son entraînement qui a débuté le 22 octobre dernier, sur la base de l’île méridionale de Jeju.Le même jour, le ministre n’a pas manqué de poser une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux soldats locaux qui ont participé à la Guerre de Corée.Dimanche, direction la Thaïlande. Lors de cette visite de quatre jours, le chef de la Défense aura un entretien avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, qui est également ministre de la Défense. Au menu de leurs discussions : la situation sécuritaire régionale et la coopération bilatérale dans la défense nationale ainsi que l’industrie militaire.Sur place, Suh prévoit aussi de visiter la quatrième escadre des Forces aériennes royales thaïlandaises, qui exploite des avions d’entraînement avancé T-50, importés en juillet dernier de Corée du Sud.Enfin, le ministre se rendra à Singapour mercredi. Il y tiendra une réunion avec son homologue, Ng Eng Hen, afin de discuter des échanges en matière de défense. Il prévoit aussi de visiter le centre des renseignements et celui des cyber-opérations chargés d’assurer la sécurité maritime par exemple pour lutter contre le piratage des navires civils. Il doit regagner Séoul la veille de Noël.