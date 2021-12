COVID-19 : plus de 900 patients en soins intensifs pour le 4e jour consécutif

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients atteints de formes graves du COVID-19 en Corée du Sud a atteint 971, en franchissant pour la 4e journée de suite le seuil des 900. 73 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant le taux de létalité à 0,83 %.Quant aux nouvelles contaminations, 7 435 cas ont été signalés dont 75 % dans la région de Séoul. Et le nombre d’individus atteints par le variant Omicron a progressé de trois pour s’élever à un total de 151.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de réduire le nombre de participants aux réunions organisées par les établissements religieux. Il n’était, jusqu’à présent, pas limité si l’assemblée était composée à 100 % de personnes entièrement vaccinées ou de détenteurs d’un résultat négatif d’un test PCR.Plus concrètement, dans ce cas précis, seul un septième de l’effectif recevable par le lieu de culte pourra être présent. Et si des non-vaccinés y figurent, seuls 30 % seront admis contre 50 % actuellement. Dans ce cas-là, le nombre total de participants sera limité à 299. Pour les petites réunions de fidèles dans ces établissements, seules quatre personnes, avec un schéma vaccinal complet, pourront se réunir.Ces nouveaux dispositifs entreront en vigueur, dès demain et jusqu’au 2 janvier, à l’instar de la nouvelle distanciation sociale annoncée hier.