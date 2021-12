Fukushima : Greenpeace accuse Tokyo d’écarter le danger de l’eau contaminée

Photo : YONHAP News

Le Japon a décidé de déverser dans l’océan l’eau contaminée de la centrale nucléaire accidentée Fukushima Daiichi, sans prendre en compte les dangers encourus pour ses pays voisins tels que la Corée du Sud. Une annonce faite par Greenpeace dans son avis remis, hier, à Tepco, l’exploitant de cette installation atomique.Dans ce texte, l’ONG écologiste internationale analyse le « rapport d’évaluation de l’impact environnemental du rejet en mer de l’eau contaminée de la centrale de Fukushima », publié en novembre dernier par Tepco. Selon elle, le Japon a emprunté à son avantage une partie des consignes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et a limité le périmètre d’évaluation à une zone très locale et étroite.Greenpeace a mis en avant la pauvreté de l’évaluation en question ne prenant pas en compte les dégâts redoutés chez les citoyens des pays voisins.Shaun Burnie, expert nucléaire de l’organisation écologiste internationale, a dénoncé que Tepco avait conclu, sans apporter de preuves scientifiques suffisantes, que le déversement de l’eau contaminé ne nuirait pas à la zone maritime éloignée de 10 km2 ou plus de la centrale de Fukushima, et à l’écosystème sous-marin qui y est associée. Il a précisé que l’entreprise publique japonaise n’a pas respecté notamment la clause de l’AIEA stipulant la nécessite de mesurer le niveau de radioactivité dans les divers environnements.Lors de la remise de son avis au principal intéressé, Greenpeace a souligné que la communauté internationale devrait demander à l’Archipel de fournir des preuves irréfutables sur les plans scientifique et technique démontrant qu'il est inévitable de déverser en mer l’eau contaminée de l’exploitant nippon.