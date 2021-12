COVID-19 : un fonds de 3,2 milliards d’euros débloqué en faveur de petits commerçants

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement a annoncé, hier, une nouvelle distanciation sociale qui sera appliquée à partir de samedi pendant deux semaines, il a décidé de débloquer un total de 4 300 milliards de wons, soit environ 3,2 milliards d’euros, pour venir en aide aux petits commerçants affectés.Tout d'abord, 3,2 millions d’auto-entrepreneurs pourront toucher une enveloppe d’un million de wons, l’équivalent de 745 euros, en espèces en guise de compensation des baisses de leurs ventes.Et de nombreuses catégories de commerçants, tels que les coiffeurs ou les propriétaires de « kids-cafés », des salles de jeux pour enfants proposant aussi des boissons et des confiseries, soit 120 000 établissements de plus pourront bénéficier de ce coup de pouce.L’exécutif a également dévoilé son intention de fournir 100 000 wons (74,4 euros) chacun en marchandises, à environ 1,15 million d’entreprises qui ont installé des équipements nécessaires au système du passe sanitaire, notamment dans les restaurants, les cafés, les cybercafés et les instituts de soutien scolaire.Ces mesures d’aide seront mises en place avant la fin de l’année.