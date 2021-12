Semi-conducteur : Séoul et Washington réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération en matière de chaîne d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

Alors que les Etats-Unis cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine dans le domaine des chaînes d’approvisionnement, Séoul et Washington ont reconfirmé leur volonté de consolider leur coopération dans ce secteur en matière de semi-conducteurs.Le 2e vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères et le sous-secrétaire d’État américain chargé de la croissance économique, des énergies et de l’environnement en ont fait part au cours de la réunion de haut niveau sur la coopération économique des deux alliés tenue, ce matin, à Séoul.A cette occasion, José Fernandez a notamment salué les technologies avancées des fabricants sud-coréens de puces électroniques et la législation transparente portant sur les investissements, ce qui, selon lui, pourrait apporter une immense valeur ajoutée à l’industrie américaine.De son côté, Choi Jong-moon a évoqué le cadre économique de l’Indo-Pacifique, proposé par l’administration Biden en octobre dernier, lors du sommet de l’Asie de l’Est. Il a estimé que cette initiative devrait englober différents domaines économiques tels que le contrôle des investissements et des exportations entre les deux pays, les énergies vertes ou la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.Dans la foulée, Choi a affirmé que Séoul chercherait à y apporter une contribution en concertations étroites avec les entreprises sud-coréennes concernées.Les deux délégations auraient également échangé sur d’autres enjeux économiques, tels que la construction des infrastructures, la coopération en matière de vaccin et de santé.Arrivé il y a deux jours en Corée du Sud, le haut officiel américain avait eu, hier, des entretiens avec le ministre délégué des Finances chargé de la gestion de l’économie internationale, Yoon Tae-sik et le 1er vice-ministre de l’Industrie, du Commerce et des Energies, Park Jin-kyu.José Fernandez quittera, cet après-midi, le pays du Matin clair après avoir rencontré des hommes d’affaires dans divers domaines, tels que celui des infrastructures, de la batterie et de l’électronique.