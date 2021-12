Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol cherchent à s’extirper des différents soupçons pesant sur leur famille

Photo : YONHAP News

Après avoir présenté ses excuses, hier, sur le passé de son fils aîné, qui avait participé à des jeux de hasard illégaux, le candidat présidentiel du Minjoo, Lee Jae-myung, s’est expliqué, aujourd’hui, sur un autre scandale mettant en cause le même fils, soupçonné, cette fois-ci, d’avoir eu recours à la prostitution.En effet, le jeune homme a dévoilé, sur un forum de discussions en ligne, qu’il s’était rendu dans un salon de massage, entraînant ces suspicions. Le candidat du parti présidentiel a expliqué que son enfant avait nié les reproches liées à une telle pratique et qu’en étant son père, il n’avait pas d’autre choix que de le croire.L’ancien gouverneur de Gyeonggi, qui a suspendu provisoirement sa tournée en province, a assisté à une réunion du comité d’urgence chargé de la lutte anti-COVID, pour aborder les moyens de compenser la baisse des revenus des petits commerçants, en raison du renforcement de la distanciation sociale.En face, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, a fini par présenter, cet après-midi, ses excuses officielles sur l’affaire des faux diplômes de sa conjointe. Yoon Suk-yeol se dit navré d’avoir inquiété les citoyens avec ce soupçon quel que ce soit l’exacte vérité de ce scandale. Ce pardon intervient alors que plusieurs voix se sont élevées au sein de sa formation pour souligner la nécessité de le faire au plus vite, comme l’avait suggéré le président du comité de campagne Kim Chong-in.D’autre part, l’ex-procureur général s’est engagé à déclarer la guerre contre les crimes graves, dès sa prise de fonction s’il est élu, pour assurer la sécurité des citoyens.