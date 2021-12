Les chefs d'Etat sud-coréen et ouzbek conviennent d'intensifier leur coopération dans plusieurs domaines

Photo : YONHAP News

Les dirigeants de la Corée du Sud et de l'Ouzbékistan ont tenu, aujourd’hui à Séoul, un sommet bilatéral au cours duquel ils ont convenu d’étendre la coopération dans les domaines de la santé, de l'énergie et des TIC, tout en accélérant les négociations en vue de conclure un accord de libre-échange (ALE).Moon Jae-in et Shavkat Mirziyoyev, actuellement à Séoul pour une visite d’État, se sont notamment mis d’accord pour diversifier les chaînes d'approvisionnement, en s’appuyant, entre autres, sur un centre conjoint de métaux rares effectif depuis avril 2019, et d'élargir la coopération dans le développement de nouvelles énergies renouvelables et de leur efficacité.Il a été également décidé que les entreprises sud-coréennes participent au projet de construction d’un hôpital général à Tachkent et que les deux pays uniront leurs efforts pour lutter contre le changement climatique et promouvoir les industries du futur.Le leader ouzbek a exprimé son soutien indéfectible au processus de paix de Moon impliquant la dénucléarisation de la Corée du Nord, ainsi que sa volonté de déclarer la fin officielle de la guerre fratricide.A l’issue de leur entretien, les deux chefs d’État ont adopté une déclaration commune portant sur la réaffirmation de leur volonté commune d’intensifier encore davantage la coopération bilatérale.