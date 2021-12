10e anniversaire du décès de Kim Jong-il : la presse nord-coréenne appelle à la loyauté envers son fils

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 10e anniversaire de la mort de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, les médias du pays communiste ont cherché à rehausser l’ambiance commémoratif à l’égard du défunt tout en appelant la population à vouer une loyauté tout aussi importante à l'égard de son successeur, son fils Kim Jong-un.Par exemple, l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, a publié aujourd’hui, un éditorial intitulé, « le défunt grand dirigeant bien-aimée Kim Jong-il est le chef éternel de nos parti et révolution et le soleil de notre idéologie autocratique Juche ».Dans ce texte, le journal a souligné que suivre fidèlement l’idéologie et la direction de Kim Jong-un était un devoir moral que le peuple devait rendre au général - Kim Jong-il - et qu’il fallait défendre, coûte que coûte, l’autorité et le bien-être de son fils.Le quotidien a rempli ses six premières pages d’articles commémoratifs alors que la télévision centrale de Corée du Nord a débuté son émission à 8 h du matin, plus tôt que d’ordinaire.