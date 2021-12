Météo : journée la plus froide de cet hiver... en attendant demain

Photo : YONHAP News

Le grand froid fait un retour fracassant au pays du Matin clair et ses habitants ont dû sortir leur doudoune, écharpe et gants. Ce vendredi 17 décembre est la journée la plus froide de cet hiver, jusqu’à présent. Les températures ont dégringolé, passant sous la barre des 0°C sur la grande majorité du territoire. A 8h ce matin, le mercure indiquait -5°C à Séoul avec une température ressentie de -10°C. Même constat à Daejeon, ou encore à Daegu où il faisait, respectivement, -2°C et -1°C. Les fortes bourrasques de vent ont renforcé ce sentiment de froid. Des rafales jusqu’à 70 km/h ont été observées sur la côte ouest et sur l’île méridionale de Jeju. Elles ont atteint un maximum de 55 km/h dans les autres régions de la péninsule.Il a neigé ou plu quasiment toute la journée dans le centre-ouest ainsi que sur le quart sud-ouest. Le ciel était, en revanche, assez dégagé sur la côte est et dans la région métropolitaine.Point positif à cette chute brutale des températures, l’air devenant plus doux a entraîné une amélioration de la concentration de particules fines.Ce weekend devrait être encore plus glacial. La vague de froid va s’intensifier demain matin avec des températures attendues de -10°C pour un grand nombre de villes et avec même un -15°C dans la pointe nord du pays. La neige devrait faire son apparition sur la moitié supérieure de la Corée du Sud. Pour dimanche, le thermomètre augmentera légèrement par rapport à la veille.