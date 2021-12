Gel du prix de l'électricité au 1er trimestre 2022

Photo : YONHAP News

A compter du 1er janvier 2022, le prix de l'électricité sera identique au dernier trimestre de cette année. Cette information provient aujourd'hui du gouvernement et de la société publique d’électricité (Kepco).Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a expliqué ce choix souhaitant tout d’abord stabiliser la vie quotidienne de ses concitoyens, déjà sévèrement touchés par le COVID-19 et l'inflation.En effet, le prix du kWh d'électricité devait, à l’origine, augmenter de trois wons, au prochain trimestre, si l'on applique la montée des prix des combustibles dont le gaz naturel liquéfié (GNL) et le pétrole, entre autres.La Kepco envisage de mener des consultations avec le gouvernement pour fixer les prix des combustibles de base et les charges environnementales, qui seront appliqués dans la facture du 1er trimestre 2022.