Moon Jae-in briefé sur les rapports politiques de 2022 du gouvernement à partir d’aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui, le président de la République se fera briefer sur les tâches politiques à réaliser par les ministères de son gouvernement pour l’année 2022.La Cheongwadae a fait savoir qu’à travers ces analyses, Moon Jae-in fera le bilan des cinq dernières années et passera en revue les orientations politiques et les principaux projets de son équipe à mettre en œuvre d'ici mai 2022, la fin de son quinquennat.Selon le palais présidentiel, les comptes rendus seront soumis au Président par voie écrite, sur fond de pandémie de COVID-19. Ces documents seront élaborés et présentés sous le slogan « Les changements réalisés avec le peuple ; le gouvernement remplit ses responsabilités jusqu'au bout. ».De leur côté, les ministères vont informer la population des principaux résultats de leurs activités ainsi que de leurs nouveaux projets pour 2022 à partir de ce mercredi jusqu’au 30 décembre autour de cinq thèmes politique clés : la dynamisation de l'économie du peuple, la paix dans la péninsule coréenne, à la stabilisation du marché immobilier, le New Deal « à la coréenne » et neutralité carbone et la lutte contre le coronavirus.