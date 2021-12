Pyongyang observe une économie en berne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé une cérémonie commémorative du 10e anniversaire de la mort de Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Il s'agit du premier événement en grande pompe tenu à cette occasion depuis cinq ans, auquel assistait Kim Jong-un ainsi que sa sœur cadette Kim Yo-jong.Prenant plus d'autonomie par rapport aux politiques de ses prédécesseurs, le dirigeant actuel de l'Etat ermite s'est concentré, ces cinq dernières années, sur l'amélioration de la vie de son peuple. Certes, de nombreuses habitations et crèches se sont construites, mais l'économie en générale continue de se détériorer.Depuis 2017, où il s'est déclaré puissance nucléaire, le pays communiste a enregistré un taux de croissance économique négatif, qui a encore dégringolé l'an dernier après un léger rebond éphémère en 2019.Pyongyang a ainsi lancé cette année un programme quinquennal de développement, qui consiste à rétablir son économie par ses propres moyens, sans aide extérieure.Parallèlement, Kim Jong-un met en avant le développement d'armes stratégiques. En effet, lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs en janvier dernier, la liste d'armes à développer durant les cinq prochaines années a été rendue publique. Et la Corée du Nord poursuit des essais de divers engins militaires.Des expérimentations plus intenses ne sont pas à écarter au 1er semestre de 2022, l'année qui marque le 110e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du régime, et du 80e de son fils Kim Jong-il. Cependant, les relations Pyongyang-Séoul ou avec Washington resteraient toujours gelées.Pour le directeur de l'Institut de recherche sur la réunification, il est difficile pour la Corée du Sud et les Etats-Unis d'accepter les conditions préalables que le pays communiste réclame à un éventuel dialogue telle que l'équilibre de forces militaires.