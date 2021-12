Photo : YONHAP News

L'attaquant sud-coréen Son Heung-min a été élu meilleur joueur de football asiatique par la Fédération internationale d'études historiques et statistiques sur le football (IFFHS), pour la deuxième année consécutive.L’ailier de Tottenham a marqué cette nuit le but égalisateur lors de la rencontre entre son équipe et Liverpool, comptant pour la 18e journée de Premier League. Les hommes d'Antonio Conte se sont contentés d’un match nul deux buts partout. Il s'agit de la 7e réalisation de la saison en championnat pour le joueur sud-coréen.Par ailleurs, Son a célébré son 300e match officiel avec Tottenham depuis 2015, date de son arrivée au sein du club londonien.