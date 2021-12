Examination de la grâce spéciale pour le Nouvel an

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice examinera, aujourd’hui et demain, la grâce spéciale qui sera accordée à l’occasion du Nouvel an.Le garde des sceaux, Park Beom-kye a déclaré ce matin devant les journalistes que cette libération aurait une ampleur colossale. Pour autant, il a évité de fournir davantage de détails en affirmant qu’elle reposera sur certains critères et principes.A propos des anciens présidents de la République Lee Myung-bak et Park Geun-hye actuellement derrière les barreaux, le ministre a indiqué que la grâce constituait une compétence exclusive du chef de l’Etat, et que rien ne pouvait être dévoilé jusqu’à l’annonce officielle. Ce sera la cinquième amnistie spéciale effectuée sous l’administration Moon Jae-in.Le comité chargé de l’examination est composé du ministre à sa tête et de neuf membres dont le vice-ministre, le président du bureau du Parquet ainsi que des personnalités extérieures.