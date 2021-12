NIS : la Corée du Sud n'est pas complètement à l'abri du terrorisme

Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) a averti que des groupes terroristes pourraient passer à l'acte lors de la période de Noël ou du Jour l’an et qu’aucune région n’est à l’abri.Les services secrets sud-coréens ont ainsi mis en garde contre tous actes de terreur visant des « cibles faciles » qui sont en général des citoyens ordinaires, dans son rapport sur le terrorisme, distribué aux 26 organismes publics et 62 entreprises du pays installés à l'étranger.En effet, un attentat a été perpétré en décembre 2018 au marché de Noël de Strasbourg en France, revendiqué par l'État islamique en Irak et au Levant (ISIS). Le bilan a fait état de cinq morts et onze blessés. Deux ans auparavant, une attaque terroriste islamiste au camion-bélier avait déjà frappé un marché de Noël à Berlin en Allemagne, faisant douze morts.Le NIS a d'ailleurs souligné que les manifestations contre le passe sanitaire qui déferlent en Europe pourraient se dégrader en vandalisme ou devenir des cibles du terrorisme. Et d'ajouter que la Corée du Sud n’est pas forcément protégée de ces barbaries, notamment depuis les années 2010.Toujours selon l'organisme de renseignement, cinq résidents étrangers ont été condamnés par le tribunal sud-coréen pour transfert de fonds au groupe fanatique syrien.Par ailleurs, le NIS a bloqué jusqu'ici 489 affiches de propagande et d'instigations terroristes, et ce chiffre ne cesse de monter. Il saisit un nombre croissant de contenus malveillants en ligne tels que le manuel de fabrication de bombes. Il a également précisé que les transactions se font en bitcoin ou en d'autres cryptomonnaies, pour échapper à tout traçage.