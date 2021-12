UE-Corée du Sud : adoption de la décision d'adéquation en matière de protection des données

Photo : YONHAP News

Pour les entreprises souhaitant se développer à l'international, il est indispensable de s'assurer l'accès aux informations des clients dans les pays concernés, pour notamment analyser le marché et élaborer une stratégie marketing appropriée.Or, cela n'est pas toujours évident. Car, dans certains pays, le traitement des données personnelles est soumis à une réglementation très stricte. C'est notamment le cas des pays de l'Union européenne (UE). D'ailleurs, Google et Amazon se sont récemment vus infliger de grosses amendes par la Commission européenne pour infraction aux règles en matière de protection des données personnelles de l'UE.Cet obstacle pour les entreprises sud-coréennes opérant sur le marché européen est désormais levé. A l'issue de cinq ans de négociations, la Commission européenne a adopté la semaine dernière une décision d'adéquation qui reconnaît que la Corée du Sud assure un niveau équivalent de protection des données à celui garanti au sein de l'UE. Suite à cette adoption, ses données personnelles peuvent dorénavant être librement transférées vers le pays du Matin clair.L'adoption de la décision d'adéquation UE-Corée du Sud permettra également des économies de temps et d'argent pour les sociétés sud-coréennes. Jusqu'à présent, celles-ci devaient signer les clauses contractuelles types de la Commission européenne pour réaliser un transfert de données à caractère personnel hors de l’UE. Pour conclure de telles clauses, il fallait un délai de trois mois en moyenne et un coût maximum de 100 millions de wons, soit environ 74 600 euros.La Corée du Sud est le quatorzième pays à obtenir la reconnaissance européenne pour son niveau de protection des données personnelles. Séoul compte poursuivre des négociations similaires avec d'autres nations.